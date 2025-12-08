Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Isparta
  4. Wohnimmobilien
  5. Studio

Studio-Wohnungen in Isparta, Türkei

2 immobilienobjekte total found
Studio 2 zimmer in Isparta, Türkei
Studio 2 zimmer
Isparta, Türkei
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
$2,04M
Eine Anfrage stellen
Studio 2 zimmer in Isparta, Türkei
Studio 2 zimmer
Isparta, Türkei
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
$2,85M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Isparta, Türkei

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen