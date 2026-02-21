Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnimmobilien in Ipsala, Türkei

In dieser Region wurden keine Objekte gefunden. Seien Sie der Erste, der sein Objekt auf unserer Plattform einstellt
Ähnliche Objekte in der Nähe

Sie können sich die zum Verkauf stehenden Immobilien in anderen Bereichen unseres Portals ansehen
Wohnung 2 zimmer in Aksu, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Aksu, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Etagenzahl 4
1-Schlafzimmer-Wohnungen in einem Komplex mit Pool in Antalya Altıntaş Das Viertel Altıntaş …
$102,413
$102,413
Wohnung 2 zimmer in Gazipasa, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Gazipasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 2/10
Lage: Gazipaşa Pazarcı Tropical Park 1+1 Apartments in einer wunderschönen Anlage 2. Etage…
$76,985
MwSt.
$76,985
MwSt.
Wohnung 2 zimmer in Golbasi, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Golbasi, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 58 m²
Etagenzahl 4
Neue Wohnungen zum Verkauf in İncek Ankara İncek liegt an der modernen Entwicklungsachse Ank…
$94,173
$94,173
OneOne
Reihenhaus in Yaylalı, Türkei
Reihenhaus
Yaylalı, Türkei
Schlafräume 4
Fläche 275 m²
Stockwerk 1/2
$1,41M
$1,41M
Wohnung 3 zimmer in Aksu, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Aksu, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 73 m²
Stockwerk 6
2-Schlafzimmer-Wohnung mit Südausrichtung zu verkaufen in Antalya Altıntaş Diese Wohnung bef…
$143,614
$143,614
Haus 5 zimmer in Güzelbahçe, Türkei
Haus 5 zimmer
Güzelbahçe, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Stockwerk 1/2
Neue Doppelhaushälften zum Verkauf in Güzelbahçe, Izmir Diese Villen befinden sich in Güzelb…
$988,817
$988,817
Wohnung 2 zimmer in Zeytinburnu, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Zeytinburnu, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 53 m²
Etagenzahl 13
Wohnungen in Gehweite zum Metrobus in Zeytinburnu, Istanbul Diese Wohnungen befinden sich in…
$248,381
$248,381
Wohnung 4 zimmer in Aksu, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Aksu, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 112 m²
Stockwerk 11/12
Elegante Wohnungen in einem Flachbauprojekt mit Pool in Altıntaş Antalya ist vor allem für s…
$994,703
$994,703
Wohnung 2 zimmer in Karabağlar, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Karabağlar, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 1/9
Wohnungen mit Blick auf die Stadt in einem Neubau in Poligon, Izmir Diese Wohnungen befinden…
$130,665
$130,665
Villa 5 zimmer in Fethiye, Türkei
Villa 5 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 240 m²
Etagenzahl 2
Luxusvilla mit 4 Schlafzimmern in Strandnähe in Fethiye Fethiye ist einer der beliebtesten B…
$1,18M
$1,18M
Wohnung 2 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Etagenzahl 5
Wohnungen in Gehweite zum Einkaufszentrum in Antalya Lara Çağlayan Das Viertel Lara Çağlayan…
$170,689
$170,689
Wohnung 3 zimmer in Zeytinburnu, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Zeytinburnu, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Etagenzahl 13
Wohnungen in Gehweite zum Metrobus in Zeytinburnu, Istanbul Diese Wohnungen befinden sich in…
$348,440
$348,440
