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Häuser mit Terrasse in Gazipasa, Türkei

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4
1 immobilienobjekt total found
Haus 5 zimmer in Beyrebucak, Türkei
Haus 5 zimmer
Beyrebucak, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 300 m²
Etagenzahl 2
Neue Vollständige Immobilie Zum Verkauf In Gazipaşa Beyrebucak Vollständig Möbliertes Wunde…
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gazivisor / Immobilien & Investitionen
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