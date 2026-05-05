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Wohnungen am See in Gazipasa, Türkei

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penthäuser
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1 Zimmer
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2 Zimmer
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3 Zimmer
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2 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Gazipasa, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Gazipasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Stockwerk 10/10
Lage: Gazipaşa Pazarcı Tropical Park 1+1 Apartments in einer wunderschönen Anlage 2. Etage…
$95,936
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Wohnung 5 zimmer in Corus, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Corus, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 250 m²
Stockwerk 9/9
Entdecken Sie dies **Luxus 4+1 Wohnung zum Verkauf** im ruhigen und ankunftsträchtigen Viert…
$278,863
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