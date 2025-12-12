Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Gaziantep
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Gaziantep, Türkei

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Şehitkamil, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Şehitkamil, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
Stockwerk 1/5
$2,99M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Gaziantep, Türkei

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen