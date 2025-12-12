Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnimmobilien in Gaziantep, Türkei

2 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Şehitkamil, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Şehitkamil, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
Stockwerk 1/5
$2,99M
Villa 7 zimmer in Şahinbey, Türkei
Villa 7 zimmer
Şahinbey, Türkei
Zimmer 7
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 650 m²
Etagenzahl 2
$52,83M
Immobilienangaben in Gaziantep, Türkei

