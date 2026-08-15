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Wohnungen am Meer in Foça, Türkei

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1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 zimmer in Foça, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Foça, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 1/2
Wohnungen mit 1 Schlafzimmer in einem Strandkomplex in İzmir Foça Diese Wohnungen im Bezirk …
$185,078
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