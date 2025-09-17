Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Finike
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Bergblick

Wohnungen mit Bergblick kaufen in Finike, Türkei

2 Zimmer
4
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Finike, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Finike, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 1
Der Komplex befindet sich in Antalya/Finike, der Komplex wurde im 2. Quartal 2024 abgeschlos…
$157,567
Eine Anfrage stellen
