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Monatliche Miete für Villen mit Bergblick in Fethiye, Türkei

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1 immobilienobjekt total found
4-Zimmer-Villa in Fethiye, Türkei
4-Zimmer-Villa
Fethiye, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 600 m²
Etagenzahl 2
Luxuriöse Mietvilla mit Anlegestelle auf Knight Island Entfliehen Sie dem Alltag und genieße…
$57,184
pro Monat
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