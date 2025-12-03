Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Eskişehir
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Investition

Anlageimmobilien in Eskişehir, Türkei

gewerbeimmobilien
14
büros
4
laden
7
Investition Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Investition 220 m² in Odunpazarı, Türkei
Investition 220 m²
Odunpazarı, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 220 m²
Etagenzahl 2
$5,52M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen