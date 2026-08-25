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Wohnungen mit Swimmingpool in Esenyurt, Türkei

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2 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in 142 Sokak, Türkei
UP UP
Wohnung 3 zimmer
142 Sokak, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 125 m²
Stockwerk 17/28
SEMBOL ISTANBUL 17th floor, 2+1, 125 m², with corner (L-shaped) balcony Walking area, soci…
$133 000
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Condo 3 zimmer in Esenyurt, Türkei
Condo 3 zimmer
Esenyurt, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Stockwerk 1
$111 839
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