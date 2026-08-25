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Wohnungen am Meer in Esenyurt, Türkei

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1 Zimmer
50
2 Zimmer
51
3 Zimmer
34
4 Zimmer
14
9 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in 142 Sokak, Türkei
UP UP
Wohnung 3 zimmer
142 Sokak, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 125 m²
Stockwerk 17/28
SEMBOL ISTANBUL 17th floor, 2+1, 125 m², with corner (L-shaped) balcony Walking area, soci…
$133 000
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Русский, Türkçe
Wohnung 2 zimmer in Esenyurt, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Esenyurt, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 67 m²
Etagenzahl 4
Geräumige Wohnungen mit hohen Decken in Esenyurt Istanbul Die neu gebauten Wohnungen befinde…
$159 937
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Wohnung 4 zimmer in Esenyurt, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Esenyurt, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 155 m²
Etagenzahl 4
Geräumige Wohnungen mit hohen Decken in Esenyurt Istanbul Die neu gebauten Wohnungen befinde…
$369 073
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It Is RealtyIt Is Realty
Wohnung 3 zimmer in Esenyurt, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Esenyurt, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 103 m²
Etagenzahl 4
Geräumige Wohnungen mit hohen Decken in Esenyurt Istanbul Die neu gebauten Wohnungen befinde…
$239 321
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Wohnung 5 zimmer in Esenyurt, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Esenyurt, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 222 m²
Etagenzahl 4
Geräumige Wohnungen mit hohen Decken in Esenyurt Istanbul Die neu gebauten Wohnungen befinde…
$499 656
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Penthouse 7 zimmer in Esenyurt, Türkei
Penthouse 7 zimmer
Esenyurt, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 363 m²
Etagenzahl 4
Geräumige Wohnungen mit hohen Decken in Esenyurt Istanbul Die neu gebauten Wohnungen befinde…
$748 657
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Wohnung 5 zimmer in Esenyurt, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Esenyurt, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 244 m²
Stockwerk 5/10
Four Bedrooms Apartment For Sale in Istanbul Büyükçekmece with amazing Sea View This premiu…
$982 000
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Zimmer 4 zimmer in Esenyurt, Türkei
Zimmer 4 zimmer
Esenyurt, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
$120 000
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Wohnung 1 zimmer in Esenyurt, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Esenyurt, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Stockwerk 5/20
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$250 000
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