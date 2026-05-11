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Penthäuser mit Bergblick kaufen in Erdemli, Türkei

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Penthouse 1 zimmer in Erdemli, Türkei
Penthouse 1 zimmer
Erdemli, Türkei
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 34 m²
Stockwerk 8/8
Studiowohnung mit umfassenden Annehmlichkeiten in Tömük, Erdemli, Mersin Mersin ist einer de…
$41,009
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