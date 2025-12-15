Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnungen am See in Edremit, Türkei

6 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Edremit, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Edremit, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 128 m²
Stockwerk 6/7
$5,28M
Wohnung 4 zimmer in Edremit, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Edremit, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 165 m²
Stockwerk 3/7
$7,63M
Wohnung 3 zimmer in Edremit, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Edremit, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 110 m²
Stockwerk 2/5
$4,69M
Wohnung 4 zimmer in Edremit, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Edremit, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 165 m²
Stockwerk 4/5
$6,51M
Wohnung 5 zimmer in Edremit, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Edremit, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 192 m²
Stockwerk 7/6
$9,98M
Wohnung 4 zimmer in Edremit, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Edremit, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 161 m²
Stockwerk 4/7
$8,80M
