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Reihenhäuser mit Bergblick kaufen in Dosemealti, Türkei

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Reihenhaus 5 zimmer in Dosemealti, Türkei
Reihenhaus 5 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 251 m²
Etagenzahl 3
Luxuriöse Villen mit Sauna und Wintergarten in Altinkale in Döşemealtı Die Villen in naturve…
$521,243
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