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Penthäuser mit Bergblick kaufen in Dosemealti, Türkei

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2 immobilienobjekte total found
Penthouse 2 zimmer in Dosemealti, Türkei
Penthouse 2 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 59 m²
Stockwerk 3/4
1-Schlafzimmer-Wohnung mit Berg- und Naturblick im Stadtteil Bahçeyaka in Döşemealtı Die Woh…
$59,990
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Penthouse 2 zimmer in Dosemealti, Türkei
Penthouse 2 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 54 m²
Stockwerk 5/5
Brandneue, investitionsfreundliche Wohnungen mit Pool in Döşemealtı Antalya Döşemealtı liegt…
$95,145
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