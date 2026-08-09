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Häuser mit Swimmingpool in Dosemealti, Türkei

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villen
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3 immobilienobjekte total found
Haus in Dosemealti, Türkei
Haus
Dosemealti, Türkei
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 500 m²
Entdecken Sie den Charme dieser eleganten, freistehenden Villa im wünschenswerten Stadtteil …
$723,840
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Villa 5 zimmer in Dosemealti, Türkei
Villa 5 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Etagenzahl 2
Wir präsentieren ein neues Investitionsprojekt in Döşemealti. Döşemealti ist ein Bezirk vol…
$372,000
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Haus 5 zimmer in Dosemealti, Türkei
Haus 5 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 350 m²
Etagenzahl 2
LARES VİLLALARI, Antalya'da 10 ve 24 lüks villadan oluşan iki ayrı projedir. GEYLAN FİRMA ga…
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