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Berghütte kaufen in Dosemealti, Türkei

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46
6 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Biyikli, Türkei
Villa 4 zimmer
Biyikli, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 230 m²
Etagenzahl 1
Möbliertes Einfamilienhaus mit Pool in Döşemealtı, Antalya Das Viertel Kovanlık im Bezirk Dö…
$287,639
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Reihenhaus 5 zimmer in Dosemealti, Türkei
Reihenhaus 5 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 251 m²
Etagenzahl 3
Luxuriöse Villen mit Sauna und Wintergarten in Altinkale in Döşemealtı Die Villen in naturve…
$521,243
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Villa 5 zimmer in Dosemealti, Türkei
Villa 5 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 330 m²
Etagenzahl 2
Freistehende Villa mit 4 Schlafzimmern, Bergblick, Garten und Pool Döşemealtı bietet mit sei…
$752,626
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LDV InvestLDV Invest
Villa 5 zimmer in Dosemealti, Türkei
Villa 5 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 188 m²
Etagenzahl 3
Luxuriöse Villen mit Sauna und Wintergarten in Altinkale in Döşemealtı Die Villen in naturve…
$437,008
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Herrenhaus 8 zimmer in Dosemealti, Türkei
Herrenhaus 8 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 8
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 1 200 m²
Etagenzahl 2
The chic villa in Antalya Deshemealta! Citizenship Tr. The largest in the area of ​​the vi…
$1,82M
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Villa 5 zimmer in Komurculer, Türkei
Villa 5 zimmer
Komurculer, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 365 m²
Etagenzahl 2
DECHEMALTS — This is a area that has a natural beauty and a charming atmosphere. D cheesemal…
$714,500
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