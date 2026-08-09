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Wohnungen mit Bergblick kaufen in Dosemealti, Türkei

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1 Zimmer
11
2 Zimmer
5
4 Zimmer
8
8 immobilienobjekte total found
Wohnung 5 zimmer in Dosemealti, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 190 m²
Etagenzahl 2
4-Schlafzimmer-Wohnungen in einem Komplex mit Pool in Altınkale Döşemealtı Die Wohnungen bef…
$327,178
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Wohnung 2 zimmer in Dosemealti, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 54 m²
Stockwerk 1/5
Brandneue, investitionsfreundliche Wohnungen mit Pool in Döşemealtı Antalya Döşemealtı liegt…
$95,145
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Wohnung 2 zimmer in Dosemealti, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 59 m²
Stockwerk 2/4
Geräumige 1-Schlafzimmer-Wohnung mit Blick auf die Natur in Döşemealtı Antalya Die Wohnung b…
$59,990
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TekceTekce
Wohnung 2 zimmer in Dosemealti, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Stockwerk 3
Das Gebäude wurde im Juni 2024 in Antalya/Döşemealtı gebaut. Die Wohnung, die weit über sein…
$109,933
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Wohnung 2 zimmer in Dosemealti, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 54 m²
Stockwerk 3/5
Brandneue, investitionsfreundliche Wohnungen mit Pool in Döşemealtı Antalya Döşemealtı liegt…
$91,664
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Penthouse 2 zimmer in Dosemealti, Türkei
Penthouse 2 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 59 m²
Stockwerk 3/4
1-Schlafzimmer-Wohnung mit Berg- und Naturblick im Stadtteil Bahçeyaka in Döşemealtı Die Woh…
$59,990
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Penthouse 2 zimmer in Dosemealti, Türkei
Penthouse 2 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 54 m²
Stockwerk 5/5
Brandneue, investitionsfreundliche Wohnungen mit Pool in Döşemealtı Antalya Döşemealtı liegt…
$95,145
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Wohnung 5 zimmer in Dosemealti, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
Etagenzahl 2
4-Schlafzimmer-Wohnungen in einem Komplex mit Pool in Altınkale Döşemealtı Die Wohnungen bef…
$294,716
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