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Mehrstöckige Wohnungen mit Terrasse in Didim, Türkei

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Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer in Didim, Türkei
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer
Didim, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 156 m²
4-Zimmer-Dachduplex mit großer Terrasse nahe Altınkum Zum Verkauf steht eine attraktive 4…
$178,881
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