Kasikci Mahallesi, Türkei

von €748,197

Wir bieten Villen mit Gärten und Parkplätzen. Die Residenz bietet Blick auf den See und die Wälder, Sicherheit rund um die Uhr, einen Gemeinschaftspool, einen Sportplatz, ein Türkisches Bad, eine Sauna und Loungebereiche. Ausstattung und Ausstattung des Hauses "Smart Home" -System Lage und nahe gelegene Infrastruktur Die Unterkunft befindet sich in der Nähe des Sapanca-Sees. Autobahn E-5 - 1 km TEM Autobahn - 2 km Stadtzentrum von Izmit - 29 km Sapanca See - 2,9 km Skigebiet - 26 km Flughafen - 96 km Istanbul - 101 km