Häuser am Meer in Çiftlikköy, Türkei

Haus 6 zimmer in Çiftlikköy, Türkei
Haus 6 zimmer
Çiftlikköy, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 225 m²
Etagenzahl 2
Haus mit 5 Schlafzimmern und großzügigem Garten im Stadtteil Çiftlikköy Siteler, Yalova Yalo…
$2,66M
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 7 zimmer in Çiftlikköy, Türkei
Doppelhaus 7 zimmer
Çiftlikköy, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 315 m²
Stockwerk 4/4
Geräumige Wohnungen in einer bewachten Anlage mit Pool in Çiftlikköy Yalova genießt eine str…
$301,976
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 5 zimmer in Çiftlikköy, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Çiftlikköy, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Stockwerk 3/3
4-Schlafzimmer-Maisonette-Wohnungen mit einzigartigem Meerblick in Çiftlikköy Yalova ist dan…
$145,136
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 5 zimmer in Çiftlikköy, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Çiftlikköy, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 193 m²
Stockwerk 4/4
Geräumige Wohnungen in einer bewachten Anlage mit Pool in Çiftlikköy Yalova genießt eine str…
$222,386
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 6 zimmer in Çiftlikköy, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Çiftlikköy, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 193 m²
Stockwerk 4/4
Geräumige Wohnungen in einer bewachten Anlage mit Pool in Çiftlikköy Yalova genießt eine str…
$270,374
Eine Anfrage stellen
