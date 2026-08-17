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Duplexes am Meer in Çiftlikköy, Türkei

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3 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 5 zimmer in Çiftlikköy, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Çiftlikköy, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 193 m²
Stockwerk 4/4
Geräumige Wohnungen in einer bewachten Anlage mit Pool in Çiftlikköy Yalova genießt eine str…
$219,780
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Doppelhaus 6 zimmer in Çiftlikköy, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Çiftlikköy, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 193 m²
Stockwerk 4/4
Geräumige Wohnungen in einer bewachten Anlage mit Pool in Çiftlikköy Yalova genießt eine str…
$293,274
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Doppelhaus 7 zimmer in Çiftlikköy, Türkei
Doppelhaus 7 zimmer
Çiftlikköy, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 315 m²
Stockwerk 4/4
Geräumige Wohnungen in einer bewachten Anlage mit Pool in Çiftlikköy Yalova genießt eine str…
$325,043
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