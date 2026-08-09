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Villen am Meer in Çeşme, Türkei

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1 immobilienobjekt total found
Villa 7 zimmer in Çeşme, Türkei
Villa 7 zimmer
Çeşme, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 380 m²
Stockwerk 1/3
Freistehende Villa in Strandnähe in Çeşme İzmir Die Villa befindet sich im Stadtteil Fenerci…
$2,32M
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