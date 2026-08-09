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Villen mit Bergblick kaufen in Çeşme, Türkei

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1 immobilienobjekt total found
Villa 6 zimmer in Çeşme, Türkei
Villa 6 zimmer
Çeşme, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 320 m²
Stockwerk 1/2
Freistehende Villa mit Pool in der Nähe des Strandes und des Meeres in Çeşme, İzmir Die Vill…
$1,52M
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