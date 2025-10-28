Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Business zum Verkauf in Zentralanatolien, Türkei

2 immobilienobjekte total found
Fertiges Geschäft 144 m² in Yogunhisar, Türkei
Fertiges Geschäft 144 m²
Yogunhisar, Türkei
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 144 m²
A unique format: coffee shop + floristry = a popular place for meetings, photo sessions and …
$98,000
Immobilienagentur
Verna Estate
Sprachen
English, Русский, Türkçe
Fertiges Geschäft 250 m² in Yogunhisar, Türkei
Fertiges Geschäft 250 m²
Yogunhisar, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 250 m²
Key benefits: You become the owner of a registered brand with the possibility of issuing a f…
$165,000
Immobilienagentur
Verna Estate
Sprachen
English, Русский, Türkçe
