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Wohnungen mit Swimmingpool in Çekmeköy, Türkei

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1 Zimmer
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2 Zimmer
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3 Zimmer
12
4 Zimmer
3
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 zimmer in , Türkei
Wohnung 2 zimmer
, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 87 m²
Stockwerk 8/18
Ready-to-Move 1+1 Wohnung in Çekmeköy, Istanbul - $ 334.000 | Türkische Staatsbürgerschaft b…
$334,000
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