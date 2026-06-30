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Wohnungen in der Nähe des Golfclubs in Çekmeköy, Türkei

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1 Zimmer
7
2 Zimmer
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3 Zimmer
12
4 Zimmer
3
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 zimmer in , Türkei
Wohnung 2 zimmer
, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 87 m²
Stockwerk 8/18
Ready-to-Move 1+1 Apartment in Çekmeköy, Istanbul — $334,000 | Turkish Citizenship Eligible …
$334,000
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