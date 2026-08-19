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Wohnungen mit Bergblick kaufen in Cankaya, Türkei

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1 Zimmer
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2 Zimmer
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3 Zimmer
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4 Zimmer
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4 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Cankaya, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 137 m²
Etagenzahl 15
Luxuswohnungen mit Seeblick in einem Waldkonzept-Komplex in Ankara Oran Der Bezirk Çankaya i…
$416,969
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Wohnung 2 zimmer in Cankaya, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 73 m²
Etagenzahl 15
Luxuswohnungen mit Seeblick in einem Waldkonzept-Komplex in Ankara Oran Der Bezirk Çankaya i…
$317,360
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Wohnung 4 zimmer in Cankaya, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 177 m²
Stockwerk 8/15
Luxuswohnungen mit Seeblick in einem Waldkonzept-Komplex in Ankara Oran Der Bezirk Çankaya i…
$448,241
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Wohnung 4 zimmer in Cankaya, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 135 m²
Stockwerk 10/30
AN APARTMENT WITH A SPECTACULAR VALLEY VIEW IS FOR SALE SINPAŞ MARINA SUITABLE FOR TURKISH…
$177,727
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