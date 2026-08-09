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Wohnungen mit Bergblick kaufen in Bornova, Türkei

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1 Zimmer
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3 Zimmer
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2 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Bornova, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Bornova, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Stockwerk 1/5
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Wohnung 4 zimmer in Bornova, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Bornova, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 130 m²
Stockwerk 1/5
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