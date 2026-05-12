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Duplexes mit Garage in Bodrum, Türkei

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Doppelhaus 4 zimmer in Gundogan, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Gundogan, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 250 m²
Stockwerk 1/2
•    Gundogan Bay — the perfect wind rose and maximum sun all year round.     •    Private r…
$1,20M
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