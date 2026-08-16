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Stadthäuser in Schwarzmeerregion, Türkei

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2 immobilienobjekte total found
Reihenhaus 5 zimmer in Obakoy, Türkei
Reihenhaus 5 zimmer
Obakoy, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 170 m²
Stockwerk 1/4
Was Sie bekommen: Große Garten Duplex-Layout 4+1 mit einer Gesamtfläche von ca. 170 m2, befi…
$389,634
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Reihenhaus 2 zimmer in Konakli, Türkei
Reihenhaus 2 zimmer
Konakli, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 55 m²
Stockwerk 1/5
Zur Miete. Für Investitionen Was Sie erhalten: Apartments in einem Komplex mit entwickelte…
$116,283
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Immobilienangaben in Schwarzmeerregion, Türkei

mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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