  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Schwarzmeerregion
  4. Langfristige Vermietung
  5. Geschäft

Langfristige Miete von Geschäfte in Schwarzmeerregion, Türkei

Geschäft 30 m² in Ortahisar, Türkei
Geschäft 30 m²
Ortahisar, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 30 m²
Stockwerk 1
Mietgeschäft in einer belebten Straße in Beşirli Dieses Geschäft befindet sich im Stadtteil …
$354
pro Monat
