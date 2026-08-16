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Villen am Meer in Beylikduzu, Türkei

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3 immobilienobjekte total found
Villa 6 zimmer in Beylikduzu, Türkei
Villa 6 zimmer
Beylikduzu, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 289 m²
Etagenzahl 3
Freistehende und halb freistehende Villen mit Pools in Beylikdüzü Die Villen befinden sich i…
$2,05M
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Villa 8 zimmer in Beylikduzu, Türkei
Villa 8 zimmer
Beylikduzu, Türkei
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 4
Beylikdüzü Gürpınar Sitesi İçi Havuzlu Villa
$694,755
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Villa 7 zimmer in Beylikduzu, Türkei
Villa 7 zimmer
Beylikduzu, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Etagenzahl 3
$1,88M
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