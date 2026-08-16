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Häuser am Meer in Beylikduzu, Türkei

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villen
35
duplexes
9
13 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 5 zimmer in Beylikduzu, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Beylikduzu, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 240 m²
Etagenzahl 4
Wohnungen mit Meerblick und Balkon zum Verkauf in Beylikdüzü Istanbul Die Wohnungen mit Meer…
$460,382
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Doppelhaus 9 zimmer in Beylikduzu, Türkei
Doppelhaus 9 zimmer
Beylikduzu, Türkei
Zimmer 9
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 380 m²
Etagenzahl 4
Wohnungen mit Meerblick und Balkon zum Verkauf in Beylikdüzü Istanbul Die Wohnungen mit Meer…
$660,497
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Haus 6 zimmer in Beylikduzu, Türkei
Haus 6 zimmer
Beylikduzu, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 290 m²
Etagenzahl 3
Freistehende und halb freistehende Villen mit Pools in Beylikdüzü Die Villen befinden sich i…
$1,90M
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It Is RealtyIt Is Realty
Doppelhaus 7 zimmer in Beylikduzu, Türkei
Doppelhaus 7 zimmer
Beylikduzu, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 335 m²
Etagenzahl 4
Wohnungen mit Meerblick und Balkon zum Verkauf in Beylikdüzü Istanbul Die Wohnungen mit Meer…
$621,168
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Doppelhaus 5 zimmer in Beylikduzu, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Beylikduzu, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 217 m²
Etagenzahl 12
Schlüsselfertige Immobilien in Istanbul Beylikdüzü Schlüsselfertige Immobilien befinden sich…
$397,918
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Villa 6 zimmer in Beylikduzu, Türkei
Villa 6 zimmer
Beylikduzu, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 289 m²
Etagenzahl 3
Freistehende und halb freistehende Villen mit Pools in Beylikdüzü Die Villen befinden sich i…
$2,05M
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TekceTekce
Haus 5 zimmer in Beylikduzu, Türkei
Haus 5 zimmer
Beylikduzu, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
BEYLİKDÜZÜ ADNAN KAHVECİ  2.000.000 TL PEŞİN GERİ KALAN 18 AY VADE İLE TAKSİTLİ SATILIK D…
$242,122
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Doppelhaus 5 zimmer in Beylikduzu, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Beylikduzu, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 340 m²
Etagenzahl 5
$816,187
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Haus 3 zimmer in Beylikduzu, Türkei
Haus 3 zimmer
Beylikduzu, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 18
BEYLİKDÜZÜ ADNAN KAHVECİ  ULAŞIM KOLAY ÖNÜNDEN MİNİBÜS  VE İETT OTOBÜSLERİ GEÇMEKTEDİR.
$197,538
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Haus 5 zimmer in Beylikduzu, Türkei
Haus 5 zimmer
Beylikduzu, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 4
Sosyal donatılarla zengin imkânlara sahip bir kompleks size hayatın akışında kendinize değer…
$768,287
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Villa 8 zimmer in Beylikduzu, Türkei
Villa 8 zimmer
Beylikduzu, Türkei
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 4
Beylikdüzü Gürpınar Sitesi İçi Havuzlu Villa
$694,755
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Haus 4 zimmer in Beylikduzu, Türkei
Haus 4 zimmer
Beylikduzu, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 8
Eşyalı Satılık
$396,227
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Villa 7 zimmer in Beylikduzu, Türkei
Villa 7 zimmer
Beylikduzu, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Etagenzahl 3
$1,88M
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