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Duplexes am Meer in Beylikduzu, Türkei

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5 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 5 zimmer in Beylikduzu, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Beylikduzu, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 240 m²
Etagenzahl 4
Wohnungen mit Meerblick und Balkon zum Verkauf in Beylikdüzü Istanbul Die Wohnungen mit Meer…
$460,382
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Doppelhaus 9 zimmer in Beylikduzu, Türkei
Doppelhaus 9 zimmer
Beylikduzu, Türkei
Zimmer 9
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 380 m²
Etagenzahl 4
Wohnungen mit Meerblick und Balkon zum Verkauf in Beylikdüzü Istanbul Die Wohnungen mit Meer…
$660,497
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Doppelhaus 7 zimmer in Beylikduzu, Türkei
Doppelhaus 7 zimmer
Beylikduzu, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 335 m²
Etagenzahl 4
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$621,168
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Doppelhaus 5 zimmer in Beylikduzu, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Beylikduzu, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 217 m²
Etagenzahl 12
Schlüsselfertige Immobilien in Istanbul Beylikdüzü Schlüsselfertige Immobilien befinden sich…
$397,918
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Doppelhaus 5 zimmer in Beylikduzu, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Beylikduzu, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 340 m²
Etagenzahl 5
$816,187
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