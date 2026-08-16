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Wohnungen mit Swimmingpool in Beylikduzu, Türkei

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1 Zimmer
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2 Zimmer
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3 Zimmer
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4 Zimmer
92
18 immobilienobjekte total found
Wohnung in Beylikduzu, Türkei
Wohnung
Beylikduzu, Türkei
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 144 m²
Entdecken Sie elegante Apartments in Kartal, Istanbul, mit atemberaubendem Meerblick und Pri…
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Wohnung in Beylikduzu, Türkei
Wohnung
Beylikduzu, Türkei
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 88 m²
$752,713
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Wohnung in Beylikduzu, Türkei
Wohnung
Beylikduzu, Türkei
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 106 m²
Entdecken Sie ein einzigartiges Leben in Üskudar, Istanbul, in Wohnungen im Projekt in der N…
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Wohnung in Beylikduzu, Türkei
Wohnung
Beylikduzu, Türkei
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 58 m²
Diese schicke 1-Zimmer-Wohnung, voll möbliert, befindet sich auf der Basın Ekspres Road in B…
$159,945
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Beylikduzu, Türkei
Wohnung 3 Schlafzimmer
Beylikduzu, Türkei
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 177 m²
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$415,000
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Wohnung in Beylikduzu, Türkei
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Beylikduzu, Türkei
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 144 m²
600 Meter von der Küste entfernt bietet dieser weitläufige Komplex moderne Einrichtungen wie…
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung in Beylikduzu, Türkei
Wohnung
Beylikduzu, Türkei
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 66 m²
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Wohnung in Beylikduzu, Türkei
Wohnung
Beylikduzu, Türkei
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 134 m²
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Wohnung in Beylikduzu, Türkei
Wohnung
Beylikduzu, Türkei
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 66 m²
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Wohnung in Beylikduzu, Türkei
Wohnung
Beylikduzu, Türkei
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 134 m²
1 km vom Birinci International Hospital, 2 km vom West Istanbul Marina und dem Strand, 2,5 k…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Beylikduzu, Türkei
Wohnung 2 Schlafzimmer
Beylikduzu, Türkei
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 127 m²
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Fläche 66 m²
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Wohnung in Beylikduzu, Türkei
Wohnung
Beylikduzu, Türkei
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skudar, Istanbul, in einer Wohnung in einem Projekt in der Nähe der U-Bahn-Station und mit a…
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Wohnung in Beylikduzu, Türkei
Wohnung
Beylikduzu, Türkei
Anzahl der Badezimmer 1
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Erleben Sie einzigartiges Wohnen in Üskudar, Istanbul, mit Wohnungen, die sich in einem Proj…
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Wohnung 3 zimmer in Beylikduzu, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Beylikduzu, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Stockwerk 7
EVLER BEYLIKDÜZÜ 🇹🇷 OVERHEIDSGARANTIE LOCATIE ▪Beylikdüzü - gürpınar 꼡PROJECTINFO…
$180,000
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Wohnung 5 zimmer in Beylikduzu, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Beylikduzu, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 220 m²
Der Wohnkomplex befindet sich in Beylikdüzü, einem Bezirk, der für seine wunderschöne Küste …
$406,000
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Wohnung 4 zimmer in Beylikduzu, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Beylikduzu, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Stockwerk 5
EVLER BEYLIKDÜZÜ 🇹🇷 OVERHEIDSGARANTIE LOCATIE ▪Beylikdüzü - gürpınar 꼡PROJECTINFO…
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Wohnung 4 zimmer in Beylikduzu, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Beylikduzu, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 195 m²
3+1 Wohnung für 370.000 USD, geeignet für türkische Staatsbürgerschaft! Der Wohnkomplex be…
$370,000
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