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Duplexes am Meer in Beykoz, Türkei

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Doppelhaus 5 zimmer in Beykoz, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Beykoz, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 350 m²
Etagenzahl 5
Wohnungen mit Blick auf den Bosporus und das Meer in einem Projekt in Istanbul, Türkei Beyko…
$2,81M
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