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Wohnungen am Meer in Beşikdüzü, Türkei

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2 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Beşikdüzü, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Beşikdüzü, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 121 m²
Etagenzahl 7
3+1 Wohnungen in der Nähe des Aquaparks mit Großzügigen Nutzflächen in Beşikdüzü Die Wohnung…
$136,131
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Wohnung 4 zimmer in Beşikdüzü, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Beşikdüzü, Türkei
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Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 121 m²
Etagenzahl 7
3+1 Wohnungen in der Nähe des Aquaparks mit Großzügigen Nutzflächen in Beşikdüzü Die Wohnung…
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