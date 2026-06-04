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Häuser am Meer in Başiskele, Türkei

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duplexes
3
1 immobilienobjekt total found
Villa 8 zimmer in Başiskele, Türkei
Villa 8 zimmer
Başiskele, Türkei
Zimmer 8
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 427 m²
Etagenzahl 4
Villen zum Verkauf in einer prestigeträchtigen Anlage in Başiskele, Kocaeli Başiskele ist ei…
$870,040
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