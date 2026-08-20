Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Basaksehir
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Meerblick

Wohnungen am Meer in Basaksehir, Türkei

;
1 Zimmer
24
2 Zimmer
51
3 Zimmer
65
4 Zimmer
60
6 immobilienobjekte total found
Wohnung 5 zimmer in Basaksehir, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Basaksehir, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 262 m²
Etagenzahl 25
Geräumige Wohnungen in einem gemischten Projekt in Başakşehir İstanbul Başakşehir, eine der …
$1,40M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Basaksehir, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Basaksehir, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 154 m²
Etagenzahl 25
Geräumige Wohnungen in einem gemischten Projekt in Başakşehir İstanbul Başakşehir, eine der …
$855 720
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Basaksehir, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Basaksehir, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 144 m²
Three Bedrooms Apartment For Sale in Istanbul Ispartakule , Near New Istanbul Canal and With…
$306 000
Eine Anfrage stellen
International Property AlertsInternational Property Alerts
Wohnung 4 zimmer in Basaksehir, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Basaksehir, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 167 m²
Stockwerk 5/10
Three Bedrooms Apartment For Sale in Istanbul Bahçeşehir Luxurious Finishes. The project is…
$544 000
Eine Anfrage stellen
Wohnung 5 zimmer in Basaksehir, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Basaksehir, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 220 m²
Stockwerk 5/10
Four Bedrooms Apartment Near New Istanbul Canal , High Investment Value. The project in the…
$394 000
Eine Anfrage stellen
Wohnungen auf mehreren Ebenen in Basaksehir, Türkei
Wohnungen auf mehreren Ebenen
Basaksehir, Türkei
$290 000
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Realting.com
Gehen