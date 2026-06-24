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Penthäuser am Meer in Bakırköy, Türkei

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1 immobilienobjekt total found
Penthouse 8 zimmer in Bakırköy, Türkei
Penthouse 8 zimmer
Bakırköy, Türkei
Zimmer 8
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 1 260 m²
Etagenzahl 17
Wohnungen mit Meerblick in einem luxuriösen Projekt mit privatem Yachthafen in Bakırköy, Ist…
$16,31M
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