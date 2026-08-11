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Wohnungen am Meer in Atasehir, Türkei

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1 Zimmer
14
2 Zimmer
26
3 Zimmer
19
4 Zimmer
13
7 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Atasehir, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Atasehir, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Etagenzahl 14
Wohnungen mit Meer und Stadtblick zum Verkauf in einer gesicherten Wohnanlage in Ataşehir, I…
$277,614
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Wohnung 3 zimmer in Atasehir, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Atasehir, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 73 m²
Etagenzahl 14
Wohnungen mit Meer und Stadtblick zum Verkauf in einer gesicherten Wohnanlage in Ataşehir, I…
$422,756
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Wohnung 4 zimmer in Atasehir, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Atasehir, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 186 m²
Wohnungen mit Stadt und Meerblick in einem gesicherten Komplex in Ataşehir İstanbul Die zum …
$717,942
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Wohnung 5 zimmer in Atasehir, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Atasehir, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 217 m²
Wohnungen mit Stadt und Meerblick in einem gesicherten Komplex in Ataşehir İstanbul Die zum …
$902,919
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Wohnung 3 zimmer in Atasehir, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Atasehir, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 117 m²
Wohnungen mit Stadt und Meerblick in einem gesicherten Komplex in Ataşehir İstanbul Die zum …
$457,818
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Wohnung 5 zimmer in Atasehir, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Atasehir, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 191 m²
Stockwerk 5/10
Four Bedrooms Apartment with Smart Home System The project is built next to the financial…
$1,31M
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Wohnung 3 zimmer in Atasehir, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Atasehir, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 258 m²
Stockwerk 17/44
The presented option is a 2-bedroom apartment on the 17th floor. Floor-to-ceiling window, be…
$1,15M
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