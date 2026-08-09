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Wohnungen am Meer in Araklı, Türkei

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2 Zimmer
4
3 Zimmer
7
10 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Araklı, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Araklı, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Etagenzahl 5
Wohnungen zum Verkauf mit Meer und Naturblick im Araklı Center Araklı, einer der größten Bez…
$106,907
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Wohnung 6 zimmer in Araklı, Türkei
Wohnung 6 zimmer
Araklı, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 240 m²
Etagenzahl 4
Möblierte Meerblick-Wohnungen in Araklı Trabzon Die Wohnungen befinden sich in einem Wohnpro…
$145,360
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Wohnung 5 zimmer in Araklı, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Araklı, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 165 m²
Etagenzahl 5
Wohnungen zum Verkauf mit Meer und Naturblick im Araklı Center Araklı, einer der größten Bez…
$141,002
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TekceTekce
Wohnung 4 zimmer in Araklı, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Araklı, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Etagenzahl 9
Wohnungen mit Meerblick in der Nähe von öffentlichen Verkehrsmitteln in Trabzon Araklı Die W…
$127,172
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Wohnung 4 zimmer in Buzluca, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Buzluca, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Stockwerk 3/4
3-Schlafzimmer-Wohnung zum Verkauf im Elit Mahal-Projekt in Trabzon Araklı Die Wohnung befin…
$114,997
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Wohnung 4 zimmer in Araklı, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Araklı, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Stockwerk 4/4
Vollständig möblierte 3-Schlafzimmer-Wohnung zum Verkauf im Elit Mahal-Komplex Die Wohnung b…
$115,611
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Wohnung 3 zimmer in Araklı, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Araklı, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 101 m²
Etagenzahl 5
Wohnungen mit Ratenzahlungsoption in Araklı Trabzon Diese stilvollen Wohnungen befinden sich…
$126,016
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Wohnung 4 zimmer in Araklı, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Araklı, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
Etagenzahl 4
Möblierte Meerblick-Wohnungen in Araklı Trabzon Die Wohnungen befinden sich in einem Wohnpro…
$115,611
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Wohnung 4 zimmer in Araklı, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Araklı, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 117 m²
Etagenzahl 5
Wohnungen mit Ratenzahlungsoption in Araklı Trabzon Diese stilvollen Wohnungen befinden sich…
$130,362
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Wohnung 3 zimmer in Araklı, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Araklı, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Etagenzahl 5
Wohnungen zum Verkauf mit Meer und Naturblick im Araklı Center Araklı, einer der größten Bez…
$137,284
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