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Monatliche Miete für Villen mit Meerblick in Antalya, Türkei

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1 immobilienobjekt total found
4-Zimmer-Villa in Kalkan, Türkei
4-Zimmer-Villa
Kalkan, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 200 m²
Etagenzahl 2
Geräumige und helle freistehende Villa zu vermieten in Kaş Kalkan Die Villa Mavi Manzara lie…
$15,941
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Immobilienangaben in Antalya, Türkei

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