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Berghütte kaufen in Altınova, Türkei

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duplexes
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2 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 5 zimmer in Altınova, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Altınova, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Stockwerk 3/4
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$180,860
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