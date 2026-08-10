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Wohnungen am Meer in Altınova, Türkei

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4 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Altınova, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Altınova, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 86 m²
Etagenzahl 4
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$105,173
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Wohnung 3 zimmer in Altınova, Türkei
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Elegante Wohnungen mit Natur- und Meerblick in Yalova zu verkaufen. Diese Wohnungen mit Natu…
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Wohnung 4 zimmer in Altınova, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Altınova, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Etagenzahl 4
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$131,163
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