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Duplexes am Meer in Aksu, Türkei

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1 immobilienobjekt total found
Doppelhaus 3 zimmer in Aksu, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Aksu, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
Etagenzahl 7
Wohnungen mit umfangreicher gemeinschaftlicher Ausstattung in Meeresnähe in Antalya Kundu Da…
$380,899
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