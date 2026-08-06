Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Akseki
  4. Wohnimmobilien
  5. Doppelhaus
  6. Schwimmbad

Duplexes mit Swimmingpool in Akseki, Türkei

;
Doppelhaus Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Doppelhaus 2 zimmer in Kepez, Türkei
TOP TOP
Doppelhaus 2 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 77 m²
Stockwerk 1/4
Neuer Wohnkomplex in Antalya – stilvolle Lofts, Apartments mit Garten und privatem Pool Ein…
$63,192
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
INEST HOMES
Sprachen
English, Русский, Українська, Türkçe
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen