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Duplexes am Meer in Akseki, Türkei

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1 immobilienobjekt total found
Doppelhaus 6 zimmer in Kepez, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 300 m²
Etagenzahl 7
Wohnungen mit Meer und Stadtblick im Stadtteil Çankaya, Kepez, Antalya Die Wohnungen befinde…
$807,555
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